Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

Los diligenciamientos de
dichas ordenes fueron realizadas en diferentes viviendas ubicadas por calles
Uruguay, Urunday y Amarillo, lugares donde hallaron y secuestraron bajo las
formalidades legales, una computadora, un cargador, relacionadas al hecho que
investiga, además, también procedieron al secuestro preventivo de equipos de
pesca – siete cañas con riles-, una motosierra, una motoguadaña, cuatro motores
de motocicleta, una soldadora, entre otras cosas, las cuales los propietarios
no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad y/o procedencia de los
mismos. Además, demoraron a dos jóvenes, el primero de – alias Chino, mayor de
edad- y el segundo identificado como –alias Facundito, mayor de edad- quien
estaría sindicado como supuesto autor del hecho delictivo.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.