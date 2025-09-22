lunes, 22 de septiembre de 2025

Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

En la mañana de hoy 22-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación y el Grupo Táctico Operacional – G.T.O.- de la Unidad Regional N° 1, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco investigativo de una causa en trámite, en el barrio Señorans de dicha localidad, diligenciaron tres órdenes de allanamientos, secuestraron varias cosas de interés y demoraron a dos jóvenes.

Los diligenciamientos de dichas ordenes fueron realizadas en diferentes viviendas ubicadas por calles Uruguay, Urunday y Amarillo, lugares donde hallaron y secuestraron bajo las formalidades legales, una computadora, un cargador, relacionadas al hecho que investiga, además, también procedieron al secuestro preventivo de equipos de pesca – siete cañas con riles-, una motosierra, una motoguadaña, cuatro motores de motocicleta, una soldadora, entre otras cosas, las cuales los propietarios no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad y/o procedencia de los mismos. Además, demoraron a dos jóvenes, el primero de – alias Chino, mayor de edad- y el segundo identificado como –alias Facundito, mayor de edad- quien estaría sindicado como supuesto autor del hecho delictivo.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.