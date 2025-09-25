Allanamientos en Paso de la Patria: Demoraron a cinco personas, secuestraron una moto y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de hoy 25-09-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria en forma conjunta con el grupo especial GTO de San Luis del Palmar, en relación a una causa judicial iniciada por supuesto robo, diligenciaron un total de tres órdenes de allanamientos en domicilios de la mencionada localidad.
Los procedimientos, se llevaron a cabo, dos en el
barrio 30 Viviendas y uno en el barrio Centro, oportunidad en que procedieron
al secuestro de 02 garrafas y una motocicleta –marca Honda Wave-; así también
demoraron a 5 personas mayores de edad, una de ellas con pedido de detención
de por estar presuntamente relacionado a otra causa judicial.
Al respecto, las personas demoradas fueron puestas a
disposición de la justicia junto a los elementos secuestrados y trasladados
hasta la mencionada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.