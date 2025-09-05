viernes, 5 de septiembre de 2025

Alvear: Tras allanamiento la Policía recuperó dos ovejas robadas de un campo

En la mañana de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciando una orden de allanamiento, recuperaron dos ovejas que fueron denunciadas como sustraídas.

El procedimiento, lo realizaron los citados efectivos en una vivienda ubicada en el paraje Pancho Cué de la citada localidad, lugar donde hallaron al primer animal ovino, de nombre “Dolly” y en las inmediaciones secuestraron, bajo las formalidades legales, al segundo de nombre “Molly”, los cuales, para sus dueños, además de un valor económico poseen un valor sentimental, también vinculado al hecho que se investiga, demoraron a un hombre – mayor de edad-.

Los animales recuperados junto al demorado, fueron trasladados a la citada unidad donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.