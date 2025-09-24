Avioneta quedó sin combustible y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Monte Caseros

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este mediodía en el aeródromo de Monte Caseros. La aeronave, que venía desde Gualeguay con destino a Eldorado, Misiones, fue vista volando a muy baja altura antes de descender inesperadamente sobre la pista vieja del aeroclub.
Ocurrió pasada las 11 de este
miércoles, cuando se observó que una avioneta volaba a baja altura. Finalmente
descendió en el aeródromo de Monte Caseros.
Al lugar acudieron efectivos
policiales y personal de Bomberos Voluntarios. Siguen trabajando para brindar
asistencia y garantizar la seguridad e los aéroviajeros.
Segun pudo Monte Caseros Online,
los ocupantes de la pequeña aéronave serían dos personas que se encuentran
ilesas.
El aterrizaje inesperado habría
sido a causa de la falta de combustible. La avioneta habría partido de la
ciudad de Gualeguaychu (Entre Rios) y se dirigía hacia Eldorado, en la
provincia de Misiones.