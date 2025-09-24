miércoles, 24 de septiembre de 2025

Avioneta quedó sin combustible y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Monte Caseros

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este mediodía en el aeródromo de Monte Caseros. La aeronave, que venía desde Gualeguay con destino a Eldorado, Misiones, fue vista volando a muy baja altura antes de descender inesperadamente sobre la pista vieja del aeroclub.

Ocurrió pasada las 11 de este miércoles, cuando se observó que una avioneta volaba a baja altura. Finalmente descendió en el aeródromo de Monte Caseros.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios. Siguen trabajando para brindar asistencia y garantizar la seguridad e los aéroviajeros.

Segun pudo Monte Caseros Online, los ocupantes de la pequeña aéronave serían dos personas que se encuentran ilesas.

El aterrizaje inesperado habría sido a causa de la falta de combustible. La avioneta habría partido de la ciudad de Gualeguaychu (Entre Rios) y se dirigía hacia Eldorado, en la provincia de Misiones.