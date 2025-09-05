Bella Vista: Un hombre fue apuñalado y trasladado a Corrientes Capital

La víctima, identificada como Julio Pared,
caminaba junto a su esposa cuando fueron interceptados por otra pareja. En
circunstancias que aún se investigan, el agresor masculino extrajo un arma
blanca y le provocó entre tres y cuatro heridas cortopunzantes.
Tras el ataque, los responsables se dieron a la
fuga. Según confirmaron fuentes policiales, se encuentran semiidentificados,
aunque por el momento se preserva la identidad de los supuestos autores.
Pared fue trasladado de urgencia al hospital
local y luego derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes Capital,
debido a la gravedad de una lesión en el muslo izquierdo que comprometía la
circulación sanguínea. Afortunadamente, según informaron, se encuentra fuera de
peligro de vida.
La investigación quedó a cargo del fiscal en
turno, mientras continúan las actuaciones y diligencias de rigor.
( fuente Maxi Lattar )