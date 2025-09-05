viernes, 5 de septiembre de 2025

Bella Vista: Un hombre fue apuñalado y trasladado a Corrientes Capital

Ayer alrededor de las 20:45, se registró un violento incidente en la esquina del cementerio, en calles Maipú y 25 de Mayo de Bella Vista.

La víctima, identificada como Julio Pared, caminaba junto a su esposa cuando fueron interceptados por otra pareja. En circunstancias que aún se investigan, el agresor masculino extrajo un arma blanca y le provocó entre tres y cuatro heridas cortopunzantes.

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga. Según confirmaron fuentes policiales, se encuentran semiidentificados, aunque por el momento se preserva la identidad de los supuestos autores.

Pared fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes Capital, debido a la gravedad de una lesión en el muslo izquierdo que comprometía la circulación sanguínea. Afortunadamente, según informaron, se encuentra fuera de peligro de vida.

La investigación quedó a cargo del fiscal en turno, mientras continúan las actuaciones y diligencias de rigor. 

( fuente Maxi Lattar )