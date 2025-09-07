domingo, 7 de septiembre de 2025

Berón de Astrada: Rescataron a un Yacaré y lo devolvieron a su habitat natural

En la noche de ayer 06-09-25, cerca de las 19:00 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Berón de Astrada, tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico de un Médico de Guardia del Hospital “J.R. Vidal” de dicha localidad, informando la presencia aparentemente de un yacaré en un domicilio ubicado en inmediaciones del nosocomio, más precisamente en calles 25 de Mayo y Pedro Bernardo Sánchez.

Ante la premura del caso, el personal policial se constituyó de inmediato al lugar, donde con las medidas de seguridad correspondientes, se logró acorralar e inmovilizar al animal tratándose de un caimán, finalmente con la colaboración del personal de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes cuentan equipamiento adecuado para este tipo de procedimientos concretaron la captura y posterior traslado seguro del ejemplar.

El yacaré fue liberado en su hábitat natural, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar su bienestar y evitando cualquier tipo de lesión en el procedimiento, de esta manera, se destaca el accionar coordinado entre el personal Policial y Bomberos Voluntarios, que permitió resolver la situación sin consecuencias para la comunidad ni para el animal.