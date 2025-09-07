Berón de Astrada: Rescataron a un Yacaré y lo devolvieron a su habitat natural

Ante la premura del caso,
el personal policial se constituyó de inmediato al lugar, donde con las medidas
de seguridad correspondientes, se logró acorralar e inmovilizar al animal tratándose
de un caimán, finalmente con la colaboración del personal de Bomberos
Voluntarios de la localidad, quienes cuentan equipamiento adecuado para este
tipo de procedimientos concretaron la captura y posterior traslado seguro del
ejemplar.
El yacaré fue liberado en
su hábitat natural, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar su
bienestar y evitando cualquier tipo de lesión en el procedimiento, de esta
manera, se destaca el accionar coordinado entre el personal Policial y Bomberos
Voluntarios, que permitió resolver la situación sin consecuencias para la
comunidad ni para el animal.