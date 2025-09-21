domingo, 21 de septiembre de 2025

Bomberos de la Policía rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en un incendio

En horas de la madrugada de hoy 21-09-25, personal policial dependientes de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego fueron alertados sobre un incendio de vivienda por calle Tehuelches al 3300 aproximadamente.

Por tal motivo, con la premura del caso, se dirigieron hasta el lugar donde fueron alertados que dos personas se encontraban atrapadas en el interior del domicilio, es por ello, que rápidamente con las medidas de seguridad necesarias ingresaron al mismo, donde en principio lograron rescatar a una de ellas, encontrándose inconsciente. Posteriormente, continuando con las tareas de rescate, procedieron a sacar al segundo masculino, quien se encontraba en mejor estado de salud.

En la oportunidad, ambos fueron trasladados hasta un centro de salud, a fin de recibir la atención medica correspondiente, en tanto que en el lugar se logró sofocar el foco ígneo y el posterior enfriamiento de la zona.

En esta oportunidad, se destaca el rápido y el profesional trabajo llevado a cabo por el personal de Bomberos quienes lograron salvar la vida de estas personas.