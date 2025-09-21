Bomberos de la Policía rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en un incendio

Por tal motivo, con la
premura del caso, se dirigieron hasta el lugar donde fueron alertados que dos
personas se encontraban atrapadas en el interior del domicilio, es por ello,
que rápidamente con las medidas de seguridad necesarias ingresaron al mismo,
donde en principio lograron rescatar a una de ellas, encontrándose
inconsciente. Posteriormente, continuando con las tareas de rescate,
procedieron a sacar al segundo masculino, quien se encontraba en mejor estado
de salud.
En la oportunidad, ambos
fueron trasladados hasta un centro de salud, a fin de recibir la atención
medica correspondiente, en tanto que en el lugar se logró sofocar el foco ígneo
y el posterior enfriamiento de la zona.
En esta oportunidad, se destaca el rápido y el profesional trabajo llevado a cabo por el personal de Bomberos quienes lograron salvar la vida de estas personas.