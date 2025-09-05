Brindaron detalles del operativo de seguridad por la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario a Itatí

En este sentido, es
importante resaltar que se encuentran afectados efectivos Policiales de
distintas dependencias, Unidades Regionales, y de la Dirección Drones, quienes
emplazados en distintos controles fijos y móviles, despliegan labores de
contralor y de prevención en la zona (ordenamiento del tránsito vehicular y
otros), brindando seguridad a los asistentes, principalmente en lo que respecta
a la localidad de Itatí y el trayecto que comprende Ruta Nacional N°12 y
adyacencias.
Para la ejecución de este
Plan de servicio, se realizan las coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de
Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas
(Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial,
Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja
Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria,
etc.), Salud Pública, entre otras.
LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE
MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MÁXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y
RESPETO.
SEGURIDAD VIAL
• Los automovilistas ajenos al movimiento religioso,
deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las
indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos
puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.
• Los rodados deberán
poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
• Uso obligatorio del
cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
• No exceder las
velocidades permitidas.
• Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.