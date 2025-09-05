viernes, 5 de septiembre de 2025

Brindaron detalles del operativo de seguridad por la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario a Itatí

Con motivo de la “91º Peregrinación de la Comunidad Religiosa de la Virgen del Rosario” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, la cual es acompañada por otras comunidades, que se movilizan de a pie y en vehículos particulares (apoyo) días 05 y 06 y su vuelta prevista para los días 09 y 10 del corriente mes; conforme a la labor que se hallan desplegando los efectivos policiales afectados al dispositivo de seguridad implementado en la zona junto a otras áreas, desde la madrugada de hoy 05 de Septiembre, se desarrollan normalmente y sin mayores inconvenientes.

En este sentido, es importante resaltar que se encuentran afectados efectivos Policiales de distintas dependencias, Unidades Regionales, y de la Dirección Drones, quienes emplazados en distintos controles fijos y móviles, despliegan labores de contralor y de prevención en la zona (ordenamiento del tránsito vehicular y otros), brindando seguridad a los asistentes, principalmente en lo que respecta a la localidad de Itatí y el trayecto que comprende Ruta Nacional N°12 y adyacencias. 

Para la ejecución de este Plan de servicio, se realizan las coordinaciones pertinentes con las demás     Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.), Salud Pública, entre otras.

LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MÁXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.

• Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

• Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

• No exceder las velocidades permitidas.

• Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.