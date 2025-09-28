Cadetes de la Policía de Corrientes participaron en las fiestas patronales de San Cosme

En la oportunidad los cadetes, escoltaron y custodiaron las distintas imagenes religiosas.
De las actividades que nueclearon masivas concurrencias de personas, participaron distintas autoridades. La Sra. Intentendente de la Localidad Zulema Barrios, concejales y demas autoridades del Municipio, así también el sr Director de la Unidad Regional N° Uno, Comisario Mayor Lic. José Sena.
Cabe destacar la labor y buen desenvolvimiento de los Cadetes de la Escuela de Policia con asiento en nuestra cuidad Capital, que siempre participan y colaboran de los distintos eventos, tanto religioso, patrio y colaborativo, enalteciendo a la Institución Policial, ya que lo realizan con entusiasmo y vocación de servicio. Es el fiel reflejo de la capacitación y enseñanzas que reciben diariamente para afrontar los distintos tipos de situaciones.