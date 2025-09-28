domingo, 28 de septiembre de 2025

Cadetes de la Policía de Corrientes participaron en las fiestas patronales de San Cosme

En horas de la tarde del viernes 26-09-25, personal Policial y cadetes de la Escuela de Policía General Don José Francisco de San Martin, participaron y colaboraron de las actividades por las fiestas Patronales de San Cosme, que dio inicio alrededor de las 18:30 hs la procesión y posterior misa frente a la Iglesia de la localidad, en honor a los Santos San Cosme y San Damian.

En la oportunidad los cadetes, escoltaron y custodiaron las distintas imagenes religiosas. 

De las actividades que nueclearon masivas concurrencias de personas, participaron distintas autoridades. La Sra. Intentendente de la Localidad Zulema Barrios, concejales y demas autoridades del Municipio, así también el sr Director de la Unidad Regional N° Uno, Comisario Mayor Lic. José Sena. 

Cabe destacar la labor y buen desenvolvimiento de los Cadetes de la Escuela de Policia con asiento en nuestra cuidad Capital, que siempre participan y colaboran de los distintos eventos, tanto religioso, patrio y colaborativo, enalteciendo a la Institución Policial, ya que lo realizan con entusiasmo y vocación de servicio. Es el fiel reflejo de la capacitación y enseñanzas que reciben diariamente para afrontar los distintos tipos de situaciones.