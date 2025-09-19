Camión fuera de control provocó un choque en cadena en el Puente General Belgrano: Hay varios heridos

Desde Corrientes llegaron al lugar ambulancias, autobombas, patrulleros de la Policía y personal de Gendarmería Nacional.
Los heridos fueron trasladados al hospital Escuela de esta capital.
Uno de los vehículos involucrados quedó volcado al costado de la baranda. A los ocupantes debieron rescatarlos.
Al respecto desde la Policía de Corrientes montaron un amplio operativo en la zona y de manera conjunta con Tránsito Municipal procedieron a realizar un cordón sanitario para evacuar a las víctimas.
Extraoficialmente se conoció varios videos donde el conductor del camión manifestó haberse quedado sin frenos, lo que habría motivado el desastre.
Cabe señalar que hace varios días se encuentran realizando trabajos de mantenimiento, lo que torna más peligroso cruzar el puente.