Choque en el Puente: Todos los pacientes fueron dados de alta

El director del Hospital Escuela confirmó que los pacientes derivados tras el accidente en el Puente General Belgrano fueron dados de alta, salvo el motociclista que falleció por la gravedad de sus heridas.
El director del Hospital Escuela
de Corrientes, José Romero, confirmó en diálogo con Radio Sudamericana que ya
no permanecen internados los pacientes derivados tras el accidente múltiple
ocurrido en el Puente General Belgrano.
“Ayer a la tarde nos ingresan
cuatro pacientes, de los cuales uno estaba extremadamente grave. La persona que
termina falleciendo, que venía en la moto”, indicó Romero.
El director explicó además que
“los demás ingresaron con heridas leves. Se los estabilizó y a la noche se los
dio de alta”, por lo que actualmente no hay personas internadas en ese centro
de salud a raíz del siniestro vial.
Fuente: www.radiosudamericana.com