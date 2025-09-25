La Policía brindó detalles del Operativo de Seguridad para la 46° Peregrinación Juvenil del NEA

En la oportunidad estuvieron presentes, el Sr.
Subsecretario de Seguridad Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García; el
Director General de Seguridad Vial, Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, el asesor
de la pastoral de la Juventud pbro. German Rodríguez, encargado de Defensa
Civil Sr. Bruno Lovinzon; el Director de Control y Gestión Crio. My. Walter
Delgado, medios de prensa e invitados especiales.
Durante la conferencia, se abordaron las distintas
temáticas previstas e inherentes con los operativos de seguridad a concretarse,
en este sentido, el Crio. Insp. Lic. Rubén Darío Godoy, brindo los detalles y
el alcance de las mismas, lo cual se desplegará desde del 27 al 28
Septiembre-2025, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y
materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de
delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier
circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias
del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total
normalidad.
DISPOSITIVO
ESPECIAL DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE LA 46º PEREGRINACION JUVENIL DEL NEA HACIA
LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE ITATI – 2025
Con motivo de la de la “46º Peregrinación Juvenil
del NEA” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, ubicada en la localidad
homónima, bajo el Lema “COMO MARIA, PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”; a
desarrollarse entre los días Sábado 27 y Domingo 28 de Septiembre del corriente
año, donde se preveé una masiva concurrencia de feligreses, utilizando
principalmente para su desplazamiento la Ruta Nacional 12; desde el Ministerio
de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de
la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y
Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; la Dirección General de
Coordinación e Interior y la Dirección General de Seguridad y Prevención del
Delito, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse
durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas
previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los
asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el
trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando
para ello efectivos y móviles policiales entre otros.
El operativo de seguridad, se efectuará del 27 al 28
Septiembre-2025, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y
materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de
delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier
circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias
del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total
normalidad. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental,
como ser drones de Seguridad con que cuenta la Policía, los que serán operados
por personal especializado, para el monitoreo durante el desplazamiento de la
peregrinación.
Asimismo, para la ejecución de este Plan de
servicio, se realizará las
coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales,
Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas
(Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad
Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos
Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada
Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.
De igual manera, se coordinará con las Policías de
la Provincias del Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, para informar a los
conductores en el control Policial de esa fuerza, el operativo que lleva a cabo
la Policía de la Provincia de Corrientes, con motivo de la Peregrinación
Juvenil del NEA a Itatí.
Teniendo en cuenta que, los peregrinos se
concentrarán 27-09-25, en la Ruta Nacional Nº12 y Provincial Nº43, donde los
Obispos y/o Sacerdotes Asesores bendecirán a sus peregrinos de las distintas
Diócesis, para dar inicio a la peregrinación y considerando que la
peregrinación involucra su mayor recorrido por la Ruta Nacional Nº12, se ha
dispuesto:
REDIRECCIONAR, la circulación de camiones de carga
de más de 3500 kg., los días 27/09/25, desde las 00:00 horas hasta el 28/09/25,
a las 19:00 horas, en los siguientes tramos.
• Los
camiones que circulan por R.N. N° 12 desde Posadas hacia Corrientes Capital o
Resistencia y viceversa deberán hacerlo por R.N. N°118 que lleva hasta las 4
Bocas de Saladas y desde allí, retomar por Ruta Nacional N°12 hacia Corrientes,
Resistencia y otras zonas de esa región.
• Asimismo
los camiones de menos de 3.500 Kg podrán circular por Ruta Provincial N°5 en
ambos sentidos.
• Los
vehículos de menor porte, desde las 00:00 horas del dia 27/09/25, hasta las
17:00 horas del día 28-09-25, a excepción de aquellos que tengo domicilio en la
zona, deberán tomar otra vía alternativa de circulación a fin de resguardar la
integridad de los peregrinos.
• Los
camiones que ingresan a la ciudad por el Puente Interprovincial con destino al
norte o sur del país, deberán hacerlo por Av. 3 de abril, hasta Av. Maipú y
desde allí hasta la Ruta Nacional 12 para luego dirigirse hasta su intersección
con Ruta Nacional Nº118 para luego retomar dicha la Ruta Nacional 12.
Igualmente, el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes
y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran
a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que
adopten las medidas de seguridad adecuada y de ser necesario el desvío de su
trayecto por las distintas rutas alternativas, con indicaciones precisas.
Control Caminero Nº1 (Ex Balanza): Tendrá la misión
de INFORMAR, a los conductores de vehículos que transitan la Ruta Nacional
N°12, con sentido de circulación de Capital a Interior y viceversa, de que por
un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación para que adopten las
medidas de precaución correspondientes, regulando la velocidad de los mismos;
el cual se incrementará al momento del descanso de los peregrinos en ese lugar.
*Control Caminero Nº3. Tendrá similar función al
ítem anterior. Brindando información a los usuarios de la vía pública de las
vías alternativas de circulación, sobre todo aquellos de tránsito pesado, para
evitar demoras en su llegada a destino y siniestros viales.
Control Caminero Nº 4: Tendrá similares funciones al
ítem anterior.
Controles Móviles: Durante el desplazamiento de la
peregrinación instalará controles móviles, con equipos respectivos que,
realizarán la regulación y/o redireccionando el tránsito vehicular durante el
paso de la misma, de ser necesario, colaborando en ello Personal de las
Comisarias 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22 Urbana, Riachuelo, San Cayetano (según las
jurisdicciones respectivas). Dichos controles estarán instalados en los
siguientes puntos:
Ruta Nacional 12 y Av. Maipú
Rotonda de la Virgen
Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial Nº5
Ruta Provincial Nº5 y calle Cesar Alvarez
Ruta Provincial Nº 5 – km 0,7 (frente a FACOR)
Avenida Centenario y Av. Laprida
Avenida Libertad y Av. Laprida
Avenida Libertad y Las Gardenias
Ruta Nacional 12 y Av. Libertad
Ruta Nacional 12 y Av. Río Chico
Avenida Rio Chico y Las Gardenias
Ruta Nacional 12 t callleT te. C.A. Benítez (calle vecinal)
Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial Nº43
- Ruta
Nacional 12 y Provincial 9 (Boquerón)
- Ruta
Nacional 12 Km. 1072 (- Parador del Peregrino)
SEGURIDAD
INMEDIATA DE LA PEREGRINACIÓN.
Esta seguridad se refiere específicamente a la
marcha y ritmo de la columna de Peregrinos que, a diferencia de una
peregrinación tradicional, esta se caracteriza por ser un desplazamiento masivo
y continuo de personas desde su inicio hasta su finalización, utilizando como
vía de desplazamiento la bici-senda y banquina norte de la Ruta Nacional Nº12.
Durante todo el trayecto a largo de la Ruta
Nacional, un Móvil policial con balizas encendidas y equipo de señalización
adecuados, quienes actuarán preventivamente ante la aparición de vehículos
usuarios de la vía pública, para advertir la presencia de la peregrinación y
adoptar las medidas de seguridad del caso.
Al costado de la marcha de la peregrinación, se
afectará Personal Policial Motoristas, a efectos de mantener una línea de
ocupación bici-senda y banquina norte de arteria Nacional, además realizarán de
manera esporádica puestos de control (regulación del tránsito) en los puntos
medio de cada tramo.
Además, se dispondrá que las Dependencias
Policiales, que tengan jurisdicción sobre Ruta Nacional 12, desde la Rotonda
Virgen de Itatí hasta la localidad de Itatí, realicen recorrida por dicha ruta
nacional, para regulación del tránsito, Control de animales sueltos, etc.,
teniendo en cuenta que podría haber personas caminando, antes del día y hora
prevista.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, que
tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos
vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y especialmente a
todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto
que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo
hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades
tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el
mantenimiento del orden y la seguridad pública.
RECOMENDACIONES
A TENER EN CUENTA
• Mantener
el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores;
respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el
desplazamiento.
• Para
mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la
banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos
vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina
por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se
encuentran fuera de la misma.
• En
todo momento, los peregrinos deberán utilizar únicamente como vía de
desplazamiento, la bicisenda y banquina norte de la Ruta Nacional Nº12.
• Los
feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación
deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media
de la ruta.
• En
ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de
este modo el congestionamiento vehicular.
• Los
que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de
los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.
• A
fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de
peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando
dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.
• LOS
PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA
MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.
SEGURIDAD
VIAL
• Los
automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia,
respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal
policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las
documentaciones correspondientes.
• Los
rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
• Uso
obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
• No
exceder las velocidades permitidas.
• Uso
obligatorio de las luces bajasen forma permanente.
• Respetar
las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).
• A
los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones
correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.
• Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.