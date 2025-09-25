jueves, 25 de septiembre de 2025

La Policía brindó detalles del Operativo de Seguridad para la 46° Peregrinación Juvenil del NEA

En la jornada de hoy 25-09-25, pasadas las 10.00 horas, en el salón verde de Casa de Gobierno,  se realizó una conferencia de prensa en relación con los detalles del Dispositivo de Seguridad a implementarse por la “46º Peregrinación Juvenil del NEA” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, ubicada en la localidad homónima, bajo el Lema “COMO MARIA, PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”; a desarrollarse entre los días Sábado 27 y Domingo 28 de Septiembre del corriente año.

En la oportunidad estuvieron presentes, el Sr. Subsecretario de Seguridad Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García; el Director General de Seguridad Vial, Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, el asesor de la pastoral de la Juventud pbro. German Rodríguez, encargado de Defensa Civil Sr. Bruno Lovinzon; el Director de Control y Gestión Crio. My. Walter Delgado, medios de prensa e invitados especiales.

Durante la conferencia, se abordaron las distintas temáticas previstas e inherentes con los operativos de seguridad a concretarse, en este sentido, el Crio. Insp. Lic. Rubén Darío Godoy, brindo los detalles y el alcance de las mismas, lo cual se desplegará desde del 27 al 28 Septiembre-2025, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE LA 46º PEREGRINACION JUVENIL DEL NEA HACIA LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE ITATI – 2025

Con motivo de la de la “46º Peregrinación Juvenil del NEA” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, ubicada en la localidad homónima, bajo el Lema “COMO MARIA, PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”; a desarrollarse entre los días Sábado 27 y Domingo 28 de Septiembre del corriente año, donde se preveé una masiva concurrencia de feligreses, utilizando principalmente para su desplazamiento la Ruta Nacional 12; desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; la Dirección General de Coordinación e Interior y la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello efectivos y móviles policiales entre otros.

El operativo de seguridad, se efectuará del 27 al 28 Septiembre-2025, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser drones de Seguridad con que cuenta la Policía, los que serán operados por personal especializado, para el monitoreo durante el desplazamiento de la peregrinación.

Asimismo, para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará las  coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.

De igual manera, se coordinará con las Policías de la Provincias del Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, para informar a los conductores en el control Policial de esa fuerza, el operativo que lleva a cabo la Policía de la Provincia de Corrientes, con motivo de la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí.

Teniendo en cuenta que, los peregrinos se concentrarán 27-09-25, en la Ruta Nacional Nº12 y Provincial Nº43, donde los Obispos y/o Sacerdotes Asesores bendecirán a sus peregrinos de las distintas Diócesis, para dar inicio a la peregrinación y considerando que la peregrinación involucra su mayor recorrido por la Ruta Nacional Nº12, se ha dispuesto:

REDIRECCIONAR, la circulación de camiones de carga de más de 3500 kg., los días 27/09/25, desde las 00:00 horas hasta el 28/09/25, a las 19:00 horas, en los siguientes tramos.

          Los camiones que circulan por R.N. N° 12 desde Posadas hacia Corrientes Capital o Resistencia y viceversa deberán hacerlo por R.N. N°118 que lleva hasta las 4 Bocas de Saladas y desde allí, retomar por Ruta Nacional N°12 hacia Corrientes, Resistencia y otras zonas de esa región.

          Asimismo los camiones de menos de 3.500 Kg podrán circular por Ruta Provincial N°5 en ambos sentidos.

          Los vehículos de menor porte, desde las 00:00 horas del dia 27/09/25, hasta las 17:00 horas del día 28-09-25, a excepción de aquellos que tengo domicilio en la zona, deberán tomar otra vía alternativa de circulación a fin de resguardar la integridad de los peregrinos.

          Los camiones que ingresan a la ciudad por el Puente Interprovincial con destino al norte o sur del país, deberán hacerlo por Av. 3 de abril, hasta Av. Maipú y desde allí hasta la Ruta Nacional 12 para luego dirigirse hasta su intersección con Ruta Nacional Nº118 para luego retomar dicha la Ruta Nacional 12.

        Igualmente, el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada y de ser necesario el desvío de su trayecto por las distintas rutas alternativas, con indicaciones precisas.

Control Caminero Nº1 (Ex Balanza): Tendrá la misión de INFORMAR, a los conductores de vehículos que transitan la Ruta Nacional N°12, con sentido de circulación de Capital a Interior y viceversa, de que por un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación para que adopten las medidas de precaución correspondientes, regulando la velocidad de los mismos; el cual se incrementará al momento del descanso de los peregrinos en ese lugar.

*Control Caminero Nº3. Tendrá similar función al ítem anterior. Brindando información a los usuarios de la vía pública de las vías alternativas de circulación, sobre todo aquellos de tránsito pesado, para evitar demoras en su llegada a destino y siniestros viales.

Control Caminero Nº 4: Tendrá similares funciones al ítem anterior.

Controles Móviles: Durante el desplazamiento de la peregrinación instalará controles móviles, con equipos respectivos que, realizarán la regulación y/o redireccionando el tránsito vehicular durante el paso de la misma, de ser necesario, colaborando en ello Personal de las Comisarias 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22 Urbana, Riachuelo, San Cayetano (según las jurisdicciones respectivas). Dichos controles estarán instalados en los siguientes puntos:

Ruta Nacional 12 y Av. Maipú

Rotonda de la Virgen

Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial Nº5

Ruta Provincial Nº5 y calle Cesar Alvarez

Ruta Provincial Nº 5 – km 0,7 (frente a FACOR)

Avenida Centenario y Av. Laprida

Avenida Libertad y Av. Laprida

Avenida Libertad y Las Gardenias

Ruta Nacional 12 y Av. Libertad

Ruta Nacional 12 y Av. Río Chico

Avenida Rio Chico y Las Gardenias

Ruta Nacional 12 t callleT te. C.A.  Benítez (calle vecinal)

Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial Nº43

-           Ruta Nacional 12 y Provincial 9 (Boquerón)

-           Ruta Nacional 12 Km. 1072 (- Parador del Peregrino)

SEGURIDAD INMEDIATA DE LA PEREGRINACIÓN.

Esta seguridad se refiere específicamente a la marcha y ritmo de la columna de Peregrinos que, a diferencia de una peregrinación tradicional, esta se caracteriza por ser un desplazamiento masivo y continuo de personas desde su inicio hasta su finalización, utilizando como vía de desplazamiento la bici-senda y banquina norte de la Ruta Nacional Nº12.

Durante todo el trayecto a largo de la Ruta Nacional, un Móvil policial con balizas encendidas y equipo de señalización adecuados, quienes actuarán preventivamente ante la aparición de vehículos usuarios de la vía pública, para advertir la presencia de la peregrinación y adoptar las medidas de seguridad del caso.

Al costado de la marcha de la peregrinación, se afectará Personal Policial Motoristas, a efectos de mantener una línea de ocupación bici-senda y banquina norte de arteria Nacional, además realizarán de manera esporádica puestos de control (regulación del tránsito) en los puntos medio de cada tramo.

Además, se dispondrá que las Dependencias Policiales, que tengan jurisdicción sobre Ruta Nacional 12, desde la Rotonda Virgen de Itatí hasta la localidad de Itatí, realicen recorrida por dicha ruta nacional, para regulación del tránsito, Control de animales sueltos, etc., teniendo en cuenta que podría haber personas caminando, antes del día y hora prevista.           

Por ello, se solicita la colaboración de  los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y especialmente a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

          Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores; respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el desplazamiento.

          Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.

          En todo momento, los peregrinos deberán utilizar únicamente como vía de desplazamiento, la bicisenda y banquina norte de la Ruta Nacional Nº12.

          Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media de la ruta.

          En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.

          Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.

          A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.

          LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

SEGURIDAD VIAL

          Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.

          Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

          Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

          No exceder las velocidades permitidas.

          Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.

          Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).

          A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

          Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.