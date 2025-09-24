miércoles, 24 de septiembre de 2025

Demoran al conductor de un automóvil, secuestran cocaína y elementos de dudosa procedencia

En la noche de ayer 23-09-25, personal policial de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos e identificación de personas y contralor vehicular por distintos ámbitos de esta Cuidad, secuestraron varios gramos de cocaína, un automóvil, elementos de corte, un teléfono celular, además procedieron a la aprehensión de un hombre.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 22.30 horas, cuando procedieron a la identificación y posterior aprehensión de un hombre mayor de edad, quien conducía un automóvil -marca Volkswagen, modelo Trend-, hallando en el interior del rodado una mochila donde se encuentra dos bultos con sustancias blanquecina, por lo que se realizó el correspondiente test orientativo arrojando positivo para cocaína con un pesaje de 301 gramos.

Cabe mencionar que en la oportunidad se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes un teléfono celular, una mochila, dos cuchillos, una tijera, una balanza digital, varias bolsas de polietileno y del automóvil en cuestión.

El demorado junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviene, en tanto en la citada dependencia policial se llevan adelantes las diligencias de rigor.