Demoran al conductor de un automóvil, secuestran cocaína y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 22.30
horas, cuando procedieron a la identificación y posterior aprehensión de un
hombre mayor de edad, quien conducía un automóvil -marca Volkswagen, modelo
Trend-, hallando en el interior del rodado una mochila donde se encuentra dos
bultos con sustancias blanquecina, por lo que se realizó el correspondiente
test orientativo arrojando positivo para cocaína con un pesaje de 301 gramos.
Cabe mencionar que en la oportunidad se secuestró
bajo las formalidades legales correspondientes un teléfono celular, una
mochila, dos cuchillos, una tijera, una balanza digital, varias bolsas de
polietileno y del automóvil en cuestión.
El demorado junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviene, en tanto en la citada dependencia policial se llevan adelantes las diligencias de rigor.