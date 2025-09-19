viernes, 19 de septiembre de 2025

Demoran a dos hombres con antecedentes policiales

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 19-09-25, cerca de las 01:00 horas, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por Avenida Ibera y calle Rio Limay, divisan a dos sujetos, uno de ellos con una bicicleta en su poder, se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios de la zona.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y demora de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni la propiedad del rodado, por lo que se procedió a su secuestro preventivo y tras las primeras averiguaciones los mismos aparentemente registrarían antecedentes policiales.

Al respecto los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan a delante las diligencias del caso.