Demoran a dos hombres con antecedentes policiales

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 19-09-25, cerca de las 01:00 horas, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por Avenida Ibera y calle Rio Limay, divisan a dos sujetos, uno de ellos con una bicicleta en su poder, se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y demora de dos hombres mayores de edad,
quienes no supieron justificar su accionar ni la propiedad del rodado, por lo
que se procedió a su secuestro preventivo y tras las primeras averiguaciones
los mismos aparentemente registrarían antecedentes policiales.
Al respecto los demorados junto a lo secuestrado,
fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan
a delante las diligencias del caso.