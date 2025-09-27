Demoran a dos jóvenes que intentaron agredir a policías durante un allanamiento

Primeramente, los distintos trabajos de
investigación en relación a un hecho delictivo, posibilito diligenciar una
orden de allanamiento por calle Mar de Plata del mencionado barrio, lugar donde
procedieron a la demora de dos jóvenes mayores de edad, además se secuestró en
poder de uno de ellos, un cuchillo con el cual aparentemente intento agredir al
personal policial mientras realizaba dicho procedimiento.
Posteriormente diligenciaron dos órdenes de
allanamientos, uno en un domicilio ubicado en calle Amado Bompland y Rio Paraná,
luego en otra vivienda en calle Amado Bompland al 400 aproximadamente, ambos
sitos en el Barrio Itati, donde se obtuvo resultado negativo, ya que no se
encontró lo que sería de interés para la causa que se investiga.
Los demorados junto a lo secuestrado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.