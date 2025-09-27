sábado, 27 de septiembre de 2025

Demoran a dos jóvenes que intentaron agredir a policías durante un allanamiento

En la mañana de hoy 27-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, diligencio tres órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en el Barrio Itati de esta Cuidad Capital, para lo cual contaron con la valiosa colaboración del G.T.O.

Primeramente, los distintos trabajos de investigación en relación a un hecho delictivo, posibilito diligenciar una orden de allanamiento por calle Mar de Plata del mencionado barrio, lugar donde procedieron a la demora de dos jóvenes mayores de edad, además se secuestró en poder de uno de ellos, un cuchillo con el cual aparentemente intento agredir al personal policial mientras realizaba dicho procedimiento.

Posteriormente diligenciaron dos órdenes de allanamientos, uno en un domicilio ubicado en calle Amado Bompland y Rio Paraná, luego en otra vivienda en calle Amado Bompland al 400 aproximadamente, ambos sitos en el Barrio Itati, donde se obtuvo resultado negativo, ya que no se encontró lo que sería de interés para la causa que se investiga.

Los demorados junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.