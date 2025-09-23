Demoran a dos personas y secuestran un estéreo de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en horas de la mañana, por inmediaciones de calles
Lisandro Segovia y Rio Negro, lugar donde observaron a un joven merodeando y
trasladando en su poder un elemento de dudosa providencia; es por ello, que de
forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 28 años de edad y el secuestro preventivo de un
estéreo del cual no supo justificar su procedencia.
Asimismo, alrededor de las 12:00 horas, en cercanías
de calles Chubut y Bonastre identificaron y demoraron a un mayor de 20 años,
quien se hallaba merodeando y observando el interior de los vehículos
estacionados en la vía pública; además, tras las primeras averiguaciones
efectuadas se determinó que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la
propiedad.
En ambos casos, los demorados y elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.