martes, 23 de septiembre de 2025

Demoran a dos personas y secuestran un estéreo de dudosa procedencia

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, en la jornada de hoy 23-09-25, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en horas de la mañana, por inmediaciones de calles Lisandro Segovia y Rio Negro, lugar donde observaron a un joven merodeando y trasladando en su poder un elemento de dudosa providencia; es por ello, que de forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 28 años de edad y el secuestro preventivo de un estéreo del cual no supo justificar su procedencia.

Asimismo, alrededor de las 12:00 horas, en cercanías de calles Chubut y Bonastre identificaron y demoraron a un mayor de 20 años, quien se hallaba merodeando y observando el interior de los vehículos estacionados en la vía pública; además, tras las primeras averiguaciones efectuadas se determinó que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

En ambos casos, los demorados y elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.