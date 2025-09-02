Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En horas de la tarde de hoy 02-09-25, personal policial dependientes del Destacamento San marcos, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de calle Magallanes y Pje. Las Flores se encontraba un sujeto merodeando con aparentes intensiones delictivas.
Es por ello, que de manera inmediata los mencionados
efectivos se dirigieron hasta la zona, donde observaron a la persona, quien al
notar la presencia policial emprende su huida, siendo alcanzado y demorado a
los pocos metros del lugar, tratándose de un mayor de 29 años de edad. Además,
al efectuarle el palpado de seguridad correspondiente se determinó que poseía
entre sus prendas un arma blanca –cuchillo de unos 20cm- el cual fue
secuestrado.
La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.