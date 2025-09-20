Demoran a un hombre armado con un machete

En horas de la mañana de hoy 20-09-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San marcos, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de calles El Dorado y Pasaje las Flores se encontraba un sujeto con intenciones de ingresar a un domicilio.
Por tal
motivo, con la premura de caso y las características aportadas por el Sistema
dieron inicio a la búsqueda del mismo, logrando identificarlo y demorarlo,
tratándose de un mayor de 20 años de edad, quien al momento del procedimiento
intento agredir al personal policial con un arma blanca –machete- a fin de
evitar su demora; así también, tras las averiguaciones realizadas se logró
determinar que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.
La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 12da a fin de continuar con las diligencias del caso.