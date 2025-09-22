lunes, 22 de septiembre de 2025

Demoran a un hombre armado con un machete

En horas de la tarde ayer 21-09-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención por inmediaciones de calles Las Margaritas y Los Malvones se encontraba un sujeto merodeando y al notar la presencia policial intenta darse a la fuga.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y demora de un joven de 25 años de edad, quien tenía en su poder un arma blanca -machete-; así también, tras las averiguaciones realizadas se logró determinar que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.