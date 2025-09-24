Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la tarde de ayer 23-09-25, personal policial dependiente del Destacamento San Marcos, tras hallarse efectuando sus tareas específicas de prevención de ilícitos, observaron por inmediaciones de Avenida Maipú y calle Madariaga a un hombre que se encontraba merodeando, observando detenidamente el interior de los domicilios, ocasionando además intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Por ello, a modo de prevención, los mencionados
efectivos procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de edad, quien no supo justificar su accionar ni
permanencia en la zona.
Al respecto, la persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias correspondientes.