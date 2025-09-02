Demoran a un hombre y recuperan varios elementos robados

El procedimiento se habría realizado cerca de las
09:30horas, cuando luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en
inmediaciones de la costa del Rio Paraná, los citados efectivos realizaron
diversas tareas investigativas y rastrillajes en la zona, logrando identificar
a un hombre – mayor de edad-, quien entre sus pertenencias llevaba varias cosas
– artículos de pesca-, las cuales fueran aparentemente las denunciadas como
sustraídas, procediéndose posteriormente a su aprehensión y al secuestro de las
cosas.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.