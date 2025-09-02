martes, 2 de septiembre de 2025

Demoran a un hombre y recuperan varios elementos robados

En la mañana de ayer 01-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, tras un rápido y eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre y recuperar varias cosas recientemente sustraídas.

El procedimiento se habría realizado cerca de las 09:30horas, cuando luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en inmediaciones de la costa del Rio Paraná, los citados efectivos realizaron diversas tareas investigativas y rastrillajes en la zona, logrando identificar a un hombre – mayor de edad-, quien entre sus pertenencias llevaba varias cosas – artículos de pesca-, las cuales fueran aparentemente las denunciadas como sustraídas, procediéndose posteriormente a su aprehensión y al secuestro de las cosas.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor. 