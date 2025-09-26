viernes, 26 de septiembre de 2025

Demoran a un joven con antecedentes delictivos

En horas de la tarde de ayer 25-09-25, personal policial dependientes del Destacamento San marcos, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, observaron por calles José Hernández y Mburucuya a un joven merodeando y quien serian el presunto autor de un hecho delictivo registrado días atrás.

Por tal motivo, de forma inmediata, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 25 años, alias “Martincito”,        quien efectivamente –según las averiguaciones realizadas- posee antecedentes por delitos contra la propiedad.

La persona demorada, fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias correspondiente.