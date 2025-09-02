martes, 2 de septiembre de 2025

Demoran a un joven y recuperan una cartera robada

El pasado 29-08-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una cartera que fue sustraída y aprehender a un joven sindicado como supuesto autor del hecho delictivo.

El procedimiento fue realizado pasadas las 23:00horas, luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en inmediaciones del barrio Punta Taitalo, por lo que de manera inmediata, realizaron intensos rastrillajes en las inmediaciones, logrando aprehender a un joven – mayor de edad- sindicado como supuesto autor del hecho y secuestrar, bajo las formalidades legales, una cartera junto a otras cosas, que fueran las denunciadas como sustraídas.

El aprehendido junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde posteriormente se continuaron con los tramites de rigor.