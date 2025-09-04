Demoran a un joven y secuestran una motocicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 04-09-25, cerca de las 04:00 horas, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos sobre Avenida Maipú y calle Asunción, visualizan a una persona que se encontraba circulando a bordo de una motocicleta observando detenidamente los vehículos estacionados en la zona.
Por tal motivo, los
mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un
hombre mayor de edad, quien conducía una motocicleta -marca Zanella 150c.c- de
la cual no supo justificar su propiedad ni procedencia, además tras las
primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado y la motocicleta fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional donde se prosiguen con los tramites de rigor.