viernes, 5 de septiembre de 2025

Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales.

El procedimiento se habría realizado cerca de las 19:00 horas, cuando hallándose en calles Patagonia y 2 de Abril, observaron a una persona merodeando la zona, visualizando los domicilios y vehículos estacionados, procediendo a la demora de un hombre identificado como – alias Buho, de 30 años de edad-, quien tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.