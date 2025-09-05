Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales.
El procedimiento se habría
realizado cerca de las 19:00 horas, cuando hallándose en calles Patagonia y 2 de
Abril, observaron a una persona merodeando la zona, visualizando los domicilios
y vehículos estacionados, procediendo a la demora de un hombre identificado
como – alias Buho, de 30 años de edad-, quien tras las primeras averiguaciones,
resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la
correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites
de rigor.