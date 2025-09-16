martes, 16 de septiembre de 2025

Demoran a una “mechera” en pleno centro

En la tarde de ayer 15-09-25, efectivos policiales del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados de un supuesto hecho delictivo en inmediaciones de calles Junín y La Rioja, procedieron a la aprehensión de una mujer que habría sido demorada un personal de seguridad privada de un local comercial, presuntamente tras intentar sustraer mercaderías del lugar.

El hecho tuvo lugar, cerca de las 19.00 horas, cuando tomaron conocimiento a través del sistema de Seguridad 911 que un personal de seguridad privada de habría demorado a una mujer, quien presuntamente intentó sustraerle shampoos, pinturas de uñas y chocolates en una mochila, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar y proceden a la identificación y aprehensión de dicha persona, una mujer de 30 años de edad.

La aprehendida fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.