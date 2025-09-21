Demoraron a 52 personas, secuestraron armas de todo tipo, estupefacientes y otros elementos durante los megaoperativos de esta mañana

En horas de la mañana de hoy 21-09-25, efectivos policiales de las distintas Comisarías del área capital (de la 1ra a la 24ta) Policía Turística, Comisarias de la Mujer y Menor, los diferentes Grupos Especiales, Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, Dirección General de Delitos complejos e informáticos, Dirección de Drones, y otras áreas de la Policía, llevaron adelante un mega operativo y un total de 15 allanamientos en distintos barrios de nuestra ciudad, los cuales estuvo supervisado por el Señor jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval; también estuvieron el Director General de Prevención del Delito Comisario General Mario Galarza y Director General de Grupos Especiales Claudio German Balmaceda.
Dichos procedimientos se
llevaron a cabo en los barrios Loma Linda, Villa Raquel, Ongay, Irupé y Paloma
de la Paz en forma conjunta y coordinada y en relación a los distintos hechos
de violencia que se habrían registrado en diferentes oportunidades, siendo uno
de ellos donde tres efectivos de la Policía resultaron lesionados.
Cabe señalar, que en la oportunidad se procedió a la demora de un total de 52 personas; así también secuestraron gomeras, armas blancas, tumbera, elementos punzo cortantes de distintos tipos, estupefacientes y dinero en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.