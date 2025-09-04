Joven demorado tras robar un celular

En la tarde de ayer 03-09-25, efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados de un supuesto hecho delictivo en inmediaciones de Las Heras y Lisandro Segovia, procedieron a la aprehensión de un sujeto que habría sido demorado por ocasionales transeúntes, presuntamente tras intentar sustraer un teléfono celular a un joven.
El hecho tuvo lugar,
cerca de las 20:00 horas, cuando tomaron conocimiento que ocasionales
transeúntes habrían demorado a un sujeto, quien presuntamente en la citada
intersección, intentó sustraerle un teléfono celular, ante lo cual se dirigen
de inmediato al lugar y proceden a la identificación y aprehensión del presunto
autor, un joven de mayor de edad.
El aprehendido fue puesto
a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.