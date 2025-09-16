Demoraron a un ladrón cuando intentaba robar una joyería en las mil viviendas

En la tarde de ayer 15-09-25, alrededor de las 14:30 horas, personal de la Comisaría 7ma urbana tomaron conocimiento que en un local comercial –joyería- ubicado por Avenida El Maestro y calle Cosquin, se encontraba reducido un sujeto quien habría intentado cometer un hecho delictivo en el mencionado local y tras forcejear con los empleados fue rápidamente reducido.
Por tal
motivo, de forma inmediata, los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde
identificaron y aprehendieron a esta persona, tratándose de un mayor 38 años de
edad, así también secuestraron un destornillador con el cual aparentemente
habría intimidado a los empleados.
La persona aprehendida fue trasladada hasta la citada comisaria y puesto a disposición de la justicia.