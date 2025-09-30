martes, 30 de septiembre de 2025

Dermoran a dos jóvenes en diferentes procedimientos

En horas de la noche del domingo 28-09-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizaron en inmediaciones de calles Santa Cruz y Sarmiento en el Barrio Las Tejas, visualizaron a una persona que resultó ser de 23 años de edad, quien se encontraba merodeando, observando los garajes y vehículos estacionados, el cual no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

De igual forma, cerca de las 22.00 horas, en inmediaciones de calles Rafaela entre Sarmiento y Arequipa, encontrándose de recorridas en prevención, recepcionan un llamado vía radial, por el cual son alertados de que un sujeto ingresó a un domicilio y que estaría sobre los techos, motivo por el cual se dirigen de inmediato,  en esta circunstancia, un sujeto al notar la presencia policial intenta huir de a pie, con dirección a calle Rafaela y Sarmiento, lugar donde es alcanzado y  demorado, tratándose de un joven de 22 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.