Desde la Policía brindaron detalles del Operativo de Seguridad para la Fiesta del Estudiante en Empedrado

Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las actividades previstas,
basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así
también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
otras fuerzas de seguridad y autoridades
municipales, entre otras.
Así mismo, a fin de brindar seguridad a los
asistentes y personas que transiten por la zona, afectaran para ello, efectivos
y móviles Policiales e intensificaran la regulación del tránsito por Ruta
Nacional N°12 en el km 977 y acceso a dicha localidad. Además, se utilizará la
tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con
que cuenta la Policía, teniendo como misión primordial monitorear los lugares
de concentración masiva.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los
diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y
conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad,
para que tomen las precauciones del caso.
El Personal Policial del Control Caminero Nº 7,
informará del evento a los conductores que circulen por la Ruta Nacional N°12, de
capital a interior y regulará la velocidad de los vehículos, y que, en el tramo
de acceso a dicha localidad, se desplaza una gran cantidad de personas, para
que adopten las medidas de precaución correspondientes
Por ello, se solicita la colaboración de los
señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a
efectos de evitar accidentes y caos vehicular.
INFORMACION UTIL
SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas, deberán circular con
prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por
el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer
las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce
(Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).
- Los rodados deberán poseer las condiciones
óptimas de seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para
todos los ocupantes del vehículo.
- No exceder las velocidades permitidas.
- Uso obligatorio de las luces bajas en forma
permanente.
- Respetar las señalizaciones y mantener la
distancia de frenado en ruta.
- A los motociclistas se les exigirá, además de
las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor
como el acompañante.
- Los menores de diez años deben viajar en los
asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente