viernes, 26 de septiembre de 2025

Desde la Policía brindaron detalles del Operativo de Seguridad para la Fiesta del Estudiante en Empedrado

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VII° Saladas; la Comisaria de Distrito Empedrado, la Dirección General de Seguridad Vial; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones que se llevarán a cabo, con motivo de la 56° Fiesta provincial de los estudiantes 2025 – Empedrado Corrientes, en la localidad de Empedrado, que se llevaran a cabo en dicha localidad, desde el 26 y hasta el 28 de septiembre del año en curso, y las que tendrán concentradas principalmente sus actividades, mañana 27-09-25; previéndose una masiva concurrencia de personas, que llegarán a dicha localidad.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad  y autoridades municipales, entre otras.

Así mismo, a fin de brindar seguridad a los asistentes y personas que transiten por la zona, afectaran para ello, efectivos y móviles Policiales e intensificaran la regulación del tránsito por Ruta Nacional N°12 en el km 977 y acceso a dicha localidad. Además, se utilizará la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía, teniendo como misión primordial monitorear los lugares de concentración masiva.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones del caso.

El Personal Policial del Control Caminero Nº 7, informará del evento a los conductores que circulen por la Ruta Nacional N°12, de capital a interior y regulará la velocidad de los vehículos, y que, en el tramo de acceso a dicha localidad, se desplaza una gran cantidad de personas, para que adopten las medidas de precaución correspondientes

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.

INFORMACION UTIL

SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas, deberán circular con prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).

- Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

- No exceder las velocidades permitidas.

- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.

- Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

- A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

- Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,

- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente