martes, 23 de septiembre de 2025

Destacan el rápido accionar de la Policía de Corrientes tras el brutal choque en el Puente General Belgrano

GRAN DESPLIEGUE 
El pasado viernes 19-09-25 se produjo un tremendo choque en cadena en el Puente General Manuel Belgrano, que une directamente las provincias de Chaco y Corrientes. Por el viaducto pasan cientos de miles de vehículos todos los días. Esta fecha quedará marcada ya que varios vehículos chocaron en cadena. El hecho se produjo cuando un camión de gran porte se habría quedado sin frenos, llevando por delante todo a su paso. En el siniestro vial se perdió la vida de un motociclista que, según informaciones recabadas por los medios de comunicación, era un hombre con antecedentes por varios robos en ambas provincias.

Pudo ser peor si no fuese por la rápida intervención de Corrientes durante el desastre dijeron varios testigos del hecho. A los pocos minutos llegaron patrulleros de la Policía de Corrientes, quienes ayudaron en el desastre. Seguidamente llegaron las ambulancias y los Bomberos.

Al mismo tiempo desde la Policía se armaba un trabajo coordinado con el sistema de emergencias 911 y así se dispuso un cordón sanitario hacia el Hospital Escuela (Cabecera), donde fueron derivados los heridos. Esto permitió que las consecuencias de este terrible siniestro no se cobrara más vidas.

Cabe señalar que en el lugar del siniestro se hicieron presentes el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, acompañado por el Subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval, el Jefe de Bomberos Crio. Gral. Horacio Rodríguez, el Crio. Gral. José Mario Galarza, personal superior y subalterno de la institución formando parte de un gran operativo en la zona.

Del despliegue también participaron Bomberos Voluntarios, Inspectores de tránsito y Ambulancias del 107.