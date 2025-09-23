Destacan el rápido accionar de la Policía de Corrientes tras el brutal choque en el Puente General Belgrano

Pudo ser peor si no fuese por la rápida intervención
de Corrientes durante el desastre dijeron varios testigos del hecho. A los
pocos minutos llegaron patrulleros de la Policía de Corrientes, quienes
ayudaron en el desastre. Seguidamente llegaron las ambulancias y los Bomberos.
Al mismo tiempo desde la Policía se armaba un
trabajo coordinado con el sistema de emergencias 911 y así se dispuso un cordón
sanitario hacia el Hospital Escuela (Cabecera), donde fueron derivados los
heridos. Esto permitió que las consecuencias de este terrible siniestro no se
cobrara más vidas.
Cabe señalar que en el lugar del siniestro se hicieron
presentes el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Ángel
Leguizamón, acompañado por el Subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval, el Jefe
de Bomberos Crio. Gral. Horacio Rodríguez, el Crio. Gral. José Mario Galarza, personal
superior y subalterno de la institución formando parte de un gran operativo en la
zona.
Del despliegue también participaron Bomberos Voluntarios, Inspectores de tránsito y Ambulancias del 107.