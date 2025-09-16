martes, 16 de septiembre de 2025

Terminó preso tras robar mercaderías de un local

En la tarde de ayer 15-09-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Antiarrebato, momentos en que se encontraban de recorrida por inmediaciones de Avenida Armenia y calle J.R. Vidal de esta ciudad, fueron alertados a través de un transeúnte del lugar que una persona habría sustraído mercadería de un local comercial.

Por tal motivo, de manera inmediata los mencionados efectivos procedieron a realizar un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando por calles Basabilbaso y Monteagudo, divisar a una persona con las características similares a las brindas con las mercaderías mencionadas que fueron sustraídas, por lo que se procedió a su aprehensión y posterior identificación tratándose de un hombre de 30 años de edad, quien tenía en su poder 4 paquetes de leche en polvo.

Al respecto, el aprehendido y lo secuestrad fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias del caso.