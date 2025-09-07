Detienen a un hombre y recuperan elementos robados

En horas de la mañana de hoy 07-04-25, cerca de las 09:00 horas, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Primera Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, aprendieron a un hombre y secuestraron varios elementos de interés a la causa que se investiga.
Los distintos trabajos de investigación,
posibilitaron diligenciar una orden de allanamientos en un domicilio ubicado en
inmediaciones del Barrio Ferre, lugar donde lograron la aprehensión del presunto
autor del hecho delictivo, tratándose de un hombre mayor de edad, además en la
oportunidad hallaron y secuestraron una plancha de cabello, un termo marca Stanley
y una garrafa 10kg, los cuales estarían relacionados a la causa que se
investiga.
El aprehendido y los secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.