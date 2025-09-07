Detienen a un joven con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes del G.R.I.M 4, en la tarde de hoy 07-09-25, cerca de las 16:30 horas, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Las Amapolas y Jazmín, logran visualizar a un sujeto merodeando la zona observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, dando intranquilidad a los vecinos.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 25 años de
edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar y tras las primeras
averiguaciones el mismo registraría pedido de captura.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se llevan adelante los tramites de rigor.