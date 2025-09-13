Detrás de la guantera de un vehículo ocultan 5 kilos de cocaína

Luego, que el can detector de narcóticos “Barack” reaccionara de manera positiva , los funcionarios extrajeron del sector paquetes que contenían la droga.
Dos hombres, de nacionalidad argentina y paraguaya, quedaron detenidos.
En la madrugada del jueves, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Paso de Los Libres” dependiente del Escuadrón 7, con apoyo del can antinarcóticos “Barack”, controlaron un vehículo Volkswagen Suran, ocupado por dos hombres de nacionalidades argentina y paraguaya, quienes circulaban con itinerario Misiones – Buenos Aires.
Al momento de realizar una inspección ocular del rodado, los funcionarios notaron anomalías en la guantera, por lo que llevaron a cabo el pasaje con el perro de la Fuerza, el cual reaccionó de manera exaltada al pasar por ese sector.
Inmediatamente, los uniformados efectuaron una requisa más exhaustiva del habitáculo y corroboraron la existencia de cinco paquetes, que contenían una sustancia amarronada.
El personal de Criminalística y Estudios Forenses llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia hallada, las mismas confirmaron la presencia de 5 kilos 403 gramos de cocaína.
Intervinieron en este hecho, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, que dispusieron el labrado de las actuaciones como así también la incautación del estupefaciente, el vehículo y tres celulares. Asimismo, los ciudadanos mayores de edad quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.