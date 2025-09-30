Detuvieron al motochorro que arrastró y mató a una mujer

El sábado 27 de septiembre una mujer de 65 años murió tras permanecer en terapia intensiva al haber sido víctima de un violento motochorro. La víctima el 18 de septiembre salió de su casa para comprar pan y la atacó el ladrón, arrastrándola 20 metros. Al caer contra el pavimento sufrió una lesión muy grave en la cabeza. Estuvo internada en terapia y finalmente falleció el sábado .
Tras la orden del fiscal Pablo Alonso, se realizaron diversos allanamientos. Finalmente en el barrio Pujol detuvieron al motochorro que asaltó violentamente a la mujer.
El caso
Mirna Elizabeth tenía 65 años y el jueves 18 de septiembre a la mañana salió de su casa para ir caminando lentamente hacia un almacén donde tenía pensado comprar un poco de pan y por eso llevaba un bolsito donde tenía un teléfono celular de modesta tecnología; pero en el trayecto se transformó en blanco de un delincuente despiadado.
"¡¡Por favoooor!!", fue lo último que alcanzó a decir Mirna mientras trastabillaba y caía de frente contra el piso, en la esquina de calle Larrea y un pasaje sin nombre del barrio 9 de Julio.
Eran exactamente las 9:38 cuando vecinos de la zona salieron de sus casas, pidieron presencia policial y solicitaron una ambulancia urgente.
La sexagenaria que perdió el conocimiento debido a la lesión en el cráneo fue llevada hacia un establecimiento médico público y luego derivada a una clínica privada, según explicaron fuentes policiales.
Días después del robo del bolso con pan y el celular trascendieron las imágenes de dos cámaras de seguridad. Los dispositivos captaron el delito, tomaron con ciertos detalles al autor del robo y son parte del material que la Policía, como la Justicia, poseen para tratar de identificar al motochorro.
Lo que se desprende de las filmaciones permiten saber la modalidad del robo. El maleante primero pasó por la cuadra, observó a la mujer indefensa, hizo un giro sobre la calle y volvió hacia ella.
Después, el ladrón la atacó por la espalda. Sujetado al bolso, tironeó de él hasta arrastrar a la mujer que empezó a trastabillar, sin poder desprenderse de la correa y así es como terminó precipitándose en medio de calle Larrea.
Mirna sufrió un severo traumatismo de cráneo, mientras el delincuente aceleró el vehículo para darse a la fuga en sentido a calle Las Piedras, arteria que habría tomado en dirección a la avenida Cartagena.
Fuente: www.diarioepoca.com