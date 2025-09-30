Detuvieron al motochorro que arrastró y mató a una mujer

ALLANAMIENTOS EN EL B° PUJOLEn la jornada de hoy 30-09, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en el marco investigativo de un legajo judicial en trámite, diligenciaron un total de tres órdenes de allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad capital, logrando en la oportunidad, la demora de una persona y el secuestro preventivo de prendas de vestir relacionadas a la causa en el cual una mujer fue víctima de un robo y habría perdido la vida días posteriores.
El primer allanamiento se llevó a cabo en colaboración con el Grupo especial PAR, en un domicilio ubicado en el barrio Quinta Ferre, lugar donde procedieron a la demora de un hombre -43 años-, alias Orito- quien estaría presuntamente sindicado como supuesto autor del hecho; asimismo en otro domicilio ubicado por calle Ontiveros, se diligenció el segundo allanamiento y por último en las 163 viviendas del barrio Quinta Ferre se concretó el tercer mandato judicial, dónde se halló y secuestro prendas de vestir relacionadas a la causa.
Con la intervención de la unidad Fiscal, el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dirección donde se continuaron con los trámites de rigor.