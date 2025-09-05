Dos jóvenes iban en moto chocaron contra un auto, una murió y la otra está muy grave

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas, en el cual
por causas y circunstancias que se tratan de establecer habrían colisionado, un
automóvil –marca Chevrolet Corsa- conducido por un hombre – de 49 años de edad-
y una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- guiada por una joven – de 19 años
de edad-, acompañada de una mujer – de 20 años de edad-, a consecuencia del
mismo ambas ocupantes del rodado menor fueron auxiliadas y trasladadas al
Hospital Escuela, donde determinaron que la conductora poseía lesiones de
consideración, en tanto, la acompañante
debido a las graves lesiones sufridas, habría fallecido en la madrugada
de ayer 04-09-25.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal de turno, prosiguiendo con las diligencias de rigor en la citada dependencia.