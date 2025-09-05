viernes, 5 de septiembre de 2025

Dos jóvenes iban en moto chocaron contra un auto, una murió y la otra está muy grave

En la jornada del miércoles 03-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en calles Tacuarí y Lavalle de nuestra Ciudad, donde un vehículo automotor y una motocicleta, por causas que se investigan, habrían colisionado, resultando una joven lesionada y otra lamentablemente habría perdido la vida.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer habrían colisionado, un automóvil –marca Chevrolet Corsa- conducido por un hombre – de 49 años de edad- y una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- guiada por una joven – de 19 años de edad-, acompañada de una mujer – de 20 años de edad-, a consecuencia del mismo ambas ocupantes del rodado menor fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Escuela, donde determinaron que la conductora poseía lesiones de consideración, en tanto, la acompañante  debido a las graves lesiones sufridas, habría fallecido en la madrugada de ayer 04-09-25.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal de turno, prosiguiendo con las diligencias de rigor en la citada dependencia.