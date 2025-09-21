Dos muertos tras despiste de una moto en Avenida Maipú

En la madrugada de hoy 21-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta urbana tomaron conocimiento que por Avenida Maipú y calle Giusti se habría registrado un sinestro vial, en el cual, por causas y circunstancias que se tratan de establecer aparentemente el conductor de una motocicleta habría perdido el control del rodado lo que produjo su caída a la cinta asfáltica y a raíz de ello el deceso del mismo y de su acompañante.
Según la información
inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 05:30 horas y
tuvo como protagonista a una motocicleta –marca Honda CB1 de 125cc- el cual
tenía como ocupantes a dos personas mayores de edad, Blanco -32- y Acevedo
-28-, desconociéndose hasta el momento si hubo algún otro vehículo involucrado
y más detalles del hecho.
A consecuencia del
siniestro, ambos perdieron la vida en el lugar, lo cual fue constatado por
personal de emergencia quienes se hicieron presentes en el lugar.
Al respecto, en la citada
comisaria se continúan con las diligencias del caso.