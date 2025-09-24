miércoles, 24 de septiembre de 2025

El Nuncio Apostólico Miroslaw Adamczy impuso el palio episcopal a Monseñor Larregain

DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Tras una emotiva procesión por las calles de la ciudad, el Nuncio Apostólico Miroslaw Adamczy impuso el palio episcopal a Monseñor Larregain.

En el marco de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad de Corrientes, el Arzobispo local, Mons. José Adolfo Larregain recibió el palio arzobispal de manos del Nuncio Apostólico, Mons. Miroslaw Adamczyk.

Tradicionalmente, la imposición del palio es efectuada por el Papa en el marco de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, pero al no haber podido participar de la ceremonia, Monseñor Larregain lo recibirá en su arquidiócesis. Quienes sí asistieron a la imposición en Roma fueron Mons. Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata; y Mons. Raúl Martín, Arzobispo electo de Paraná.

Al convocar a la comunidad a participar de esta celebración "histórica", Mons. Larregain recordó que el palio fue bendecido el pasado 29 de junio en el Vaticano, y será impuesto en esta fecha tan significativa para la arquidiócesis y para los correntinos.

"Es la primera vez que algo así se realiza en Corrientes", destacó el prelado, y explicó que el palio representa el servicio del Buen Pastor, que carga sobre sus hombros a la oveja herida, perdida o lastimada.

"Cada cruz recuerda las heridas de Jesús y los tres clavos de su pasión, signo de un pastor que se entrega por su pueblo", agregó, refiriéndose al bordado que lleva el palio.

De la ceremonia también participaron el Jefe de la Policía de Corrientes Comisario General Miguel Ángel Leguizamón y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval.