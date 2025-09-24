El Nuncio Apostólico Miroslaw Adamczy impuso el palio episcopal a Monseñor Larregain

DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
En el marco de las fiestas
patronales en honor de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad de
Corrientes, el Arzobispo local, Mons. José Adolfo Larregain recibió el palio
arzobispal de manos del Nuncio Apostólico, Mons. Miroslaw Adamczyk.
Tradicionalmente, la imposición
del palio es efectuada por el Papa en el marco de la Solemnidad de San Pedro y
San Pablo, pero al no haber podido participar de la ceremonia, Monseñor
Larregain lo recibirá en su arquidiócesis. Quienes sí asistieron a la imposición
en Roma fueron Mons. Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata; y Mons. Raúl
Martín, Arzobispo electo de Paraná.
Al convocar a la comunidad a
participar de esta celebración "histórica", Mons. Larregain recordó
que el palio fue bendecido el pasado 29 de junio en el Vaticano, y será
impuesto en esta fecha tan significativa para la arquidiócesis y para los correntinos.
"Es la primera vez que algo
así se realiza en Corrientes", destacó el prelado, y explicó que el palio
representa el servicio del Buen Pastor, que carga sobre sus hombros a la oveja
herida, perdida o lastimada.
"Cada cruz recuerda las
heridas de Jesús y los tres clavos de su pasión, signo de un pastor que se
entrega por su pueblo", agregó, refiriéndose al bordado que lleva el
palio.
De la ceremonia también participaron el Jefe de la Policía de Corrientes Comisario General Miguel Ángel Leguizamón y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval.