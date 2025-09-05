viernes, 5 de septiembre de 2025

Emotivo acto por el 13° aniversario de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica

EN SANTA CATALINA 
Este viernes, pasadas las 10:00 horas se desarrolló un emotivo acto por el 13° aniversario de creación de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica”, que fue presidido por el propio jefe de la Policía de Corrientes, Comisario general Lic. Miguel Ángel Leguizamón y el subjefe, Comisario general Walter Darío Aceval.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Instituto de Formación Santa Catalina, inició con una misa celebrada por el capellán mayor de la Institución, presbítero Guillermo Danuzzo, para luego dar inicio a la entrega de testimonios de reconocimientos a los directores generales, ex jefes y al personal superior y subalterno en situación de retiro.

Para finalizar, primeramente se dirigió a los presentes el Director General de Seguridad Rural y Ecológica, luego hizo lo propio el Jefe de Policía, y por último el Comisario Mayor (R) Maidana Cesar Hernán, quienes coincidieron en la importancia de la capacitación, compromiso y vocación de servicio en esta área específica.

Durante el acto se vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además, el Director General de Seguridad Rural y Ecológica Comisario general Walter Gerardo Torres, integrantes de la plana mayor, jefes de comisarías, cadetes, integrantes de las unidades especiales de seguridad rural y ecológica, tanto del área capital como interior, entre otros.