Emotivo acto por el 13° aniversario de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica

La ceremonia se realizó
en las instalaciones del Instituto de Formación Santa Catalina, inició con una
misa celebrada por el capellán mayor de la Institución, presbítero Guillermo
Danuzzo, para luego dar inicio a la entrega de testimonios de reconocimientos a
los directores generales, ex jefes y al personal superior y subalterno en
situación de retiro.
Para finalizar,
primeramente se dirigió a los presentes el Director General de Seguridad Rural
y Ecológica, luego hizo lo propio el Jefe de Policía, y por último el Comisario
Mayor (R) Maidana Cesar Hernán, quienes coincidieron en la importancia de la capacitación,
compromiso y vocación de servicio en esta área específica.
Durante el acto se vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además, el Director General de Seguridad Rural y Ecológica Comisario general Walter Gerardo Torres, integrantes de la plana mayor, jefes de comisarías, cadetes, integrantes de las unidades especiales de seguridad rural y ecológica, tanto del área capital como interior, entre otros.