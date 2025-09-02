Empedrado: La Policía recuperó una moto robada

En la mañana de hoy 02-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Empedrado en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a un legajo judicial, tras diversas tareas investigativas, lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
Luego de tomar conocimiento del ilícito, siendo las
09:00 horas aproximadamente, los citados efectivos realizaron tareas de búsqueda
y rastrillajes por distintas zonas de la localidad, lo que posibilito hallar y
recuperar una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- en un sitio baldío ubicado
por calle San Martin, la cual fue denunciada como sustraída horas antes. En
tanto se continúan las labores investigativas a fin de lograr aprehender a los
autores del hecho.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las
autoridades correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.