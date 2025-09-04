jueves, 4 de septiembre de 2025

Empedrado: Policía que estaba de franco evitó un hecho delictivo, hay tres demorados y un automóvil secuestrado

En la jornada de ayer 03-08-25, en horas de la mañana un personal policial que se encontraba de franco de servicios, gracias a un rápido accionar, tras notar la el accionar delictivo de unos sujetos violentando una vivienda y con su intervención logró evitar que se concrete este delito, procediendo a la detención de un sujeto sorprendido infraganti y con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaria de distrito Sombrero detuvieron a otros dos sujetos que fugaron del lugar a bordo de un automóvil vinculados al hecho.

Este hecho habría ocurrido cerca de las 09:30 horas, cuando un policía de franco de servicios -de civil- al pasar por calle 9 de Julio de la localidad de Empedrado observó a dos sujetos en aparente actitud sospechosa, el primero en una vivienda de la zona, y a pocos metros el restante, quien comenzó a forzar la puerta de acceso a dicho domicilio, por lo que tras dar la voz de alto e identificarse como policía, persiguió a los mismos, logrando en calle Roca reducir a uno de estos sujetos, en tanto, el cómplice se habría dado a la fuga del lugar aparentemente a bordo de un automóvil junto con una tercer persona que lo aguardaba en el rodado.

Es por ello que, de forma inmediata se emite una alerta vía radial a las distintas dependencias de la zona, y que posibilitó momentos más tarde, la demora sobre el kilómetro 1.004 de la Ruta 12, de un automóvil –marca Chevrolet modelo celta-, con dos masculinos mayores de edad, por parte de personal de la Comisaria del Sombrero.

Además, en poder de estos sujetos lograron secuestrar herramientas varias, por lo que se destaca el eficaz e inmediato accionar del funcionario policial Sargento Carlos Sosa de la Unidad Especial de Seguridad Vial – Saladas y la colaboración de la Comisaría de distrito Sombrero.

Es por ello que, los demorados y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia, siendo trasladado a la Comisaría de Empedrado, donde se efectuaron las diligencias sumariales correspondientes.