Empedrado: Policía que estaba de franco evitó un hecho delictivo, hay tres demorados y un automóvil secuestrado

Este hecho habría
ocurrido cerca de las 09:30 horas, cuando un policía de franco de servicios -de
civil- al pasar por calle 9 de Julio de la localidad de Empedrado observó a dos
sujetos en aparente actitud sospechosa, el primero en una vivienda de la zona,
y a pocos metros el restante, quien comenzó a forzar la puerta de acceso a
dicho domicilio, por lo que tras dar la voz de alto e identificarse como
policía, persiguió a los mismos, logrando en calle Roca reducir a uno de estos
sujetos, en tanto, el cómplice se habría dado a la fuga del lugar aparentemente
a bordo de un automóvil junto con una tercer persona que lo aguardaba en el
rodado.
Es por ello que, de forma
inmediata se emite una alerta vía radial a las distintas dependencias de la
zona, y que posibilitó momentos más tarde, la demora sobre el kilómetro 1.004
de la Ruta 12, de un automóvil –marca Chevrolet modelo celta-, con dos
masculinos mayores de edad, por parte de personal de la Comisaria del Sombrero.
Además, en poder de estos
sujetos lograron secuestrar herramientas varias, por lo que se destaca el
eficaz e inmediato accionar del funcionario policial Sargento Carlos Sosa de la
Unidad Especial de Seguridad Vial – Saladas y la colaboración de la Comisaría
de distrito Sombrero.
Es por ello que, los
demorados y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la
justicia, siendo trasladado a la Comisaría de Empedrado, donde se efectuaron
las diligencias sumariales correspondientes.