En diferentes procedimientos demoraron a tres hombres y secuestraron una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo realizaron cerca de
las 20:00 horas, cuando se encontraban en inmediaciones de Avenida El Maestro y
calle Rafaela, lugar donde visualizaron a dos sujetos, que estaban promoviendo
disturbios en la vía pública, causando esto intranquilidad a los transeúntes
del lugar, por lo demoraron e identificaron a dos hombres mayores de edad,
quienes no supieron justificar su accionar.
Posteriormente, continuando con sus labores de
prevención por Calle Lisandro Segovia y Comodoro Rivadavia, alrededor de las
23:30 horas, logran divisar a una persona se encontraba observando detenidamente
los domicilios lindantes y vehículos estacionado en la zona a bordo de una
motocicleta, procediendo así a su identificación, tratándose de un hombre mayor
de edad, quien no supo justificar su accionar ni la propiedad del rodado –marca
Keller modelo Crono Classic 110c.c-, por lo que se secuestró preventivamente la
misma bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, en cada caso, fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se llevan a cabo
las diligencias de rigor.