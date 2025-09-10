miércoles, 10 de septiembre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a tres hombres y secuestraron una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la noche de ayer 09-09-25, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, demoraron a tres personas y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia, en diferentes procedimientos.

El primer procedimiento, lo realizaron cerca de las 20:00 horas, cuando se encontraban en inmediaciones de Avenida El Maestro y calle Rafaela, lugar donde visualizaron a dos sujetos, que estaban promoviendo disturbios en la vía pública, causando esto intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo demoraron e identificaron a dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

Posteriormente, continuando con sus labores de prevención por Calle Lisandro Segovia y Comodoro Rivadavia, alrededor de las 23:30 horas, logran divisar a una persona se encontraba observando detenidamente los domicilios lindantes y vehículos estacionado en la zona a bordo de una motocicleta, procediendo así a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su accionar ni la propiedad del rodado –marca Keller modelo Crono Classic 110c.c-, por lo que se secuestró preventivamente la misma bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, en cada caso, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.