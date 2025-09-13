sábado, 13 de septiembre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a dos hombres con antecedentes policiales

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de ayer 12-09-25, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, demoraron a dos personas en diferentes procedimientos.

El primer procedimiento, lo realizaron cerca de las 10:30 horas, cuando toman conocimiento a través del sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de Avenida José Hernández y calle Cafayate, una persona aparente habría intentado cometer un hecho delictivo en un local comercial, por tal motivo se dirigieron al lugar donde demoraron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, el cual según las primeras averiguaciones registrada antecedentes policiales.

Posteriormente, continuando con sus labores de prevención por Avenida Maipú y calle Valparaíso, alrededor de las 11:30 horas, logran divisar a una persona se encontraba observando detenidamente los domicilios lindantes y vehículos estacionado en la zona, procediendo así a su identificación, tratándose de un joven de 22 de edad, quien no supo justificar su accionar y tras las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

Al respecto, en cada caso, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.