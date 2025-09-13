En diferentes procedimientos demoraron a dos hombres con antecedentes policiales

El primer procedimiento, lo realizaron cerca de
las 10:30 horas, cuando toman conocimiento a través del sistema Integral de
Seguridad 911, que en inmediaciones de Avenida José Hernández y calle Cafayate, una persona aparente habría
intentado cometer un hecho delictivo en un local comercial, por tal motivo se
dirigieron al lugar donde demoraron e identificaron a un hombre de 31 años de
edad, el cual según las primeras averiguaciones registrada antecedentes
policiales.
Posteriormente, continuando con sus labores de
prevención por Avenida Maipú y calle
Valparaíso, alrededor de las 11:30 horas, logran divisar a una persona se
encontraba observando detenidamente los domicilios lindantes y vehículos
estacionado en la zona, procediendo así a su identificación, tratándose de un joven
de 22 de edad, quien no supo justificar su accionar y tras las primeras
averiguaciones registraría antecedentes policiales.
Al respecto, en cada caso, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.