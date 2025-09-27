sábado, 27 de septiembre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a un hombre y secuestraron dos bicicletas de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 26-09-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a un hombre y secuestraron dos bicicletas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 11:00 horas, cuando hallándose por calles Lisandro Segovia y La Pampa, divisaron a una persona trasladando una bicicleta – marca Nordic, rodado 29”- quien, al notar la presencia policial, huyó rápidamente de la zona, abandonando el rodado en la vía pública, procediendo al secuestro preventivo del mismo.

Por último, cerca de las 16:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por las calles Crespo y Leloir, visualizaron a una persona junto a una bicicleta, quien observaba detenidamente los domicilios y vehículos de la zona, posteriormente identificado como un hombre – mayor de edad-, que no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar, además de no contar con la documentación que acredite la propiedad de la bicicleta.

El demorado junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.