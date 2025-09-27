En la jornada de ayer 26-09-25,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación
de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a un hombre y secuestraron
dos bicicletas de dudosa procedencia.
El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 11:00 horas, cuando hallándose por calles Lisandro Segovia
y La Pampa, divisaron a una persona trasladando una bicicleta – marca Nordic,
rodado 29”- quien, al notar la presencia policial, huyó rápidamente de la zona,
abandonando el rodado en la vía pública, procediendo al secuestro preventivo
del mismo.
Por último, cerca de las 16:30
horas, cuando los citados efectivos se encontraban por las calles Crespo y
Leloir, visualizaron a una persona junto a una bicicleta, quien observaba
detenidamente los domicilios y vehículos de la zona, posteriormente identificado
como un hombre – mayor de edad-, que no supo justificar su presencia ni
accionar en el lugar, además de no contar con la documentación que acredite la
propiedad de la bicicleta.
El demorado junto a los rodados
secuestrados fueron trasladados a las correspondientes comisarias
jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.