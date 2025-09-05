viernes, 5 de septiembre de 2025

En distintos procedimientos demoran a dos personas por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante tareas de prevención e identificación de personas, logrando en la oportunidad la demora de dos personas mayores de edad, momentos en que los mismos se hallaban en distintas circunstancias merodeando, visualizando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, ocasionado además intranquilidad a los transeúntes.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en la tarde de ayer 04-09-25, alrededor de las 20:30, en inmediaciones de calles José Hernández y Goya, lugar donde fue identificado y posteriormente demorado un hombre de 40 años de edad, quien según las averiguaciones registraría antecedentes delictivos.

De igual forma, en la madrugada de hoy 05-09-25, cerca de las 02:30 horas, por calles Contte y Ex Vía, fue demorado un hombre de 25 años de edad, quien no supo justificar su accionar ni permanencia en el lugar, además tras realizar las primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.

Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.