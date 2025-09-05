En distintos procedimientos demoran a dos personas por merodeo

El primer procedimiento,
lo llevaron a cabo en la tarde de ayer 04-09-25, alrededor de las 20:30, en
inmediaciones de calles José Hernández y Goya, lugar donde fue identificado y
posteriormente demorado un hombre de 40 años de edad, quien según las
averiguaciones registraría antecedentes delictivos.
De igual forma, en la
madrugada de hoy 05-09-25, cerca de las 02:30 horas, por calles Contte y Ex
Vía, fue demorado un hombre de 25 años de edad, quien no supo justificar su
accionar ni permanencia en el lugar, además tras realizar las primeras
averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.
Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.