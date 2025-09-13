sábado, 13 de septiembre de 2025

La Policía demoró a cuatro personas con antecedentes policiales y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la noche de ayer y madrugada de hoy 13-09-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 20:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Chubut y Vargas Gómez, lugar donde visualizaron a un joven, observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que procedieron a su identificación – de 19 años de edad-, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado.

De igual forma, cerca de las 02:00 horas, encontrándose por calles Crespo y Argentina, observaron e identificaron a dos personas – mayores de edad-, quienes poseían entre sus pertenencias – maderas fibrofacil- de dudosa procedencia, las cuales no supieron justificar su procedencia, siendo demorados, además, tras las correspondientes averiguaciones, uno de ellos poseía antecedentes policiales.

Por último, recorriendo por Avenida Paysandú y calle Argentina, siendo las 03:30 horas aproximadamente, demoraron e identificaron a un hombre – mayor de edad-, quien se encontraba merodeando, no pudiendo justificar su accionar, además, tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.