La Policía demoró a cuatro personas con antecedentes policiales y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la noche de
ayer y madrugada de hoy 13-09-25, efectivos policiales de la patrulla
jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención
de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos,
demoraron a varias personas.
El primer
procedimiento fue realizado pasadas las 20:30 horas, cuando los citados
efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Chubut y Vargas Gómez,
lugar donde visualizaron a un joven, observando el interior de los vehículos
estacionados, por lo que procedieron a su identificación – de 19 años de edad-,
quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado.
De igual
forma, cerca de las 02:00 horas, encontrándose por calles Crespo y Argentina,
observaron e identificaron a dos personas – mayores de edad-, quienes poseían
entre sus pertenencias – maderas fibrofacil- de dudosa procedencia, las cuales
no supieron justificar su procedencia, siendo demorados, además, tras las
correspondientes averiguaciones, uno de ellos poseía antecedentes policiales.
Por último,
recorriendo por Avenida Paysandú y calle Argentina, siendo las 03:30 horas
aproximadamente, demoraron e identificaron a un hombre – mayor de edad-, quien
se encontraba merodeando, no pudiendo justificar su accionar, además, tras las
primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.