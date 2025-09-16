martes, 16 de septiembre de 2025

En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de calle Merceditas y Pasaje 160, lugar donde observaron a un joven merodeando, visualizando los vehículos estacionados en la vía pública.

Por tal motivo, a modo de prevención, procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 22 años de edad, quien, además –según las primeras averiguaciones realizadas- contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al respecto, la persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso. 